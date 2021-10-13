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МВД Черногории опубликовало имена 166 человек, получивших гражданство за инвестиции

Полина Долганова

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МВД Черногории опубликовало имена 166 человек, получивших гражданство за инвестиции
Фото: Pexels

МВД Черногории по запросу НПО Cegas обнародовало список из 166 лиц, которые получили гражданство страны в обмен на инвестиции. В документе, опубликованном на сайте министерства, преимущественно числятся имена россиян, украинцев и китайцев.

Отмечается, что программа инвестиций представляет особый интерес для экономики и промышленности страны.

Все 166 имен из списка — это 48 заявителей и 118 их родственников, которые получили гражданство Черногории в течение последних двух лет.

Помимо россиян, украинцев и китайцев, в списке также значатся граждане США и других стран. Личная информация о гражданах закрашена в документе черным цветом, однако их имена и места рождения остаются в открытом доступе.

До этого Евросоюз неоднократно рекомендовал властям Черногории прекратить реализацию программы «экономического гражданства». В итоге республика обязалась приостановить программу до конца следующего года, однако по запросу неправительственной организации Cegas МВД страны снова обнародовало имена обладателей местных паспортов, пишет ТАСС.

С 2016 по 2020 год 978 тысяч украинцев получили гражданство России. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому журналу Politique Internationale. По его словам, за гражданством России обращались не только жители Донбасса, но и украинцы из других регионов страны. Козак уточнил, что власти РФ принимали решение о выдаче паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке, так как это была «гуманитарная мера».

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