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Театр «Человек» покажет премьеру спектакля «Философ Омский»

Ольга Маркова

Развлечения
Театр «Человек» покажет премьеру спектакля «Философ Омский»
Фото: Пресс-служба театра
Скатерный переулок, 23 а, стр. 3Карта всех событий

Московский драматический театр «Человек» 15 и 31 октября представляет премьеру спектакля «Философ Омский» по пьесе Артема Новиченкова.

Режиссер Ольга Соколовская поставила печальную историю о любви, одиночестве, о современном «маленьком человеке», сочинившем выдуманный мир в попытке оправдать свое существование в чужом, большом и пугающем внешнем мире.

В спектакле заняты актеры Дмитрий Филиппов, Елена Лотова и Александр Соколовский.

Помимо авторского текста, в истории использованы фрагменты эссе Серена Кьеркегора «Несчастнейший», цитаты из произведений Анри Бергсона, Эпиктета, Александра Пятигорского, Мераба Мамардашвили, Уильяма Фолкнера и Харуки Мураками.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба театра.

Илья Авербух с 4 по 14 ноября приглашает московскую публику на премьеру спектакля «Анна Каренина». Ледовое шоу состоится во дворце спорта «Лужники».

«Анна Каренина» на льду — это неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и экстравагантные костюмы. Лучшие фигуристы мирового фигурного катания покажут себя настоящими драматическими актерами и перенесут зрителей во времена салонов и скачек, балов и спиритических сеансов, любви и страсти.

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