За сутки в России зафиксировали 984 летальных исхода из-за COVID-19

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 28 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в среду, 13 октября, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,7 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в стране также зафиксировали 984 летальных исхода из-за COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса за сутки в стране полностью поправился 21 801 пациент.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 4410 случаев коронавируса.

Распространение коронавируса наблюдается в 77 субъектах России. В восьми регионах ситуация остается стабильной. Об этом во вторник, 12 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, прирост заболевших по стране наблюдается уже около четырех недель. Особенностью сложившейся ситуации является то, что в стране также растет число заболевших ОРВИ и гриппом.