Как идет строительство «Солнца Москвы». Видео

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Крупнейшее колесо обозрения в Европе должны достроить в Москве во втором полугодии 2021 года. Процесс строительства всесезонного аттракциона зафиксировали на видео и опубликовали в Сети.

На семисекундном ролике запечатлено, как колесо становится больше. Уже сейчас на нем закреплены восемь спиц из тридцати, причем вес каждой из них — три тонны. Работы по установке спиц продолжаются, а после этого этапа планируется установить спицы под кабины, подвесить их и подвести всю необходимую электрику.

Высота аттракциона составит 140 метров, а это на 5 метров выше лондонского экс-рекордсмена London Eye. Располагаться он будет на ВДНХ, и неслучайно: именно здесь раньше работало другое колесо обозрения, которое было одним из туристических центров Москвы. Один оборот колеса займет 18 минут 40 секунд, а одновременно прокатиться на нем смогут до 450 человек.

Вместе с аттракционом идет строительство многофункционального комплекса. Все объекты оснастят многоуровневой системой безопасности.

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