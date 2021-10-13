Как идет строительство «Солнца Москвы». Видео
Крупнейшее колесо обозрения в Европе должны достроить в Москве во втором полугодии 2021 года. Процесс строительства всесезонного аттракциона зафиксировали на видео и опубликовали в Сети.
На семисекундном ролике запечатлено, как колесо становится больше. Уже сейчас на нем закреплены восемь спиц из тридцати, причем вес каждой из них — три тонны. Работы по установке спиц продолжаются, а после этого этапа планируется установить спицы под кабины, подвесить их и подвести всю необходимую электрику.
Высота аттракциона составит 140 метров, а это на 5 метров выше лондонского экс-рекордсмена London Eye. Располагаться он будет на ВДНХ, и неслучайно: именно здесь раньше работало другое колесо обозрения, которое было одним из туристических центров Москвы. Один оборот колеса займет 18 минут 40 секунд, а одновременно прокатиться на нем смогут до 450 человек.
Вместе с аттракционом идет строительство многофункционального комплекса. Все объекты оснастят многоуровневой системой безопасности.
Ранее сообщалось, какие виды билетов будут подготовлены для посетителей «Солнца Москвы».