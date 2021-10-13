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Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса более 2,5 тысячи человек

Михаил Алимов

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса более 2,5 тысячи человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в столице вылечились от коронавируса 2567 человек. Об этом в среду, 13 октября, сообщает оперштаб Москвы.

Таким образом, общее число пациентов, вылеченных московскими медиками за время пандемии, составляет 1 519 184 человека.

Новых случаев вируса за сутки выявлено 4410. Кроме того, за 24 часа было госпитализировано 1457 человек. Подключили к аппарату ИВЛ 562 человека, а количество смертельных случаев в городе составило 72, передает Telegram-канал оперштаба.

Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса более 2,5 тысячи человекФото: Оперштаб

До этого сообщалось, что бесплатное тестирование на COVID-19 стартует в 10 московских школах. Такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию. Мера обоснована ростом заболеваемости коронавирусом среди детей.

4 октября пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись в двух центрах госуслуг «Мои документы» в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города отметил, что результаты анализа горожане могут получить за 10 минут.

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