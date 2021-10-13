Москвичам рассказали, как защитить автомобиль от угона

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сотрудники ГУ МВД России по столице дали советы о том, как защитить автомобили от угона, передает РИАМО.

Автовладельцам посоветовали для предотвращения угона устанавливать в машине блокираторы руля и коробки передач. Кроме того, можно установить блокиратор капота и колес.

Еще одно полезное устройство — иммобилайзер. Оно лишает машину подвижности, препятствует нормальному функционированию одной или нескольких важных систем автомобиля в момент угона. Выключить или включить устройство может только владелец машины.

Обычно для этой цели используются бесконтактный электронный кодовый ключ, ключ с ручным набором кода или скрытая кнопка. Многие современные автомобили оснащены простыми встроенными иммобилайзерами от производителя.

Еще одна оригинальная защита автомобиля от угона — характерные отличительные особенности, конструктивные или внешние (аэрография, специфический цвет авто).

Также автомобилистам напомнили, что при выходе из машины не стоит оставлять в салоне ценные вещи, документы. Перед уходом всегда нужно проверять, закрыты ли окна и двери. Для постоянной парковки желательно выбирать гараж или платную стоянку.

13 октября эксперты назвали самые популярные автомобили у россиян.