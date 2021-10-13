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Фестиваль «Артмиграция — детям» стартует в Москве с 25 октября

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Артмиграция — детям» стартует в Москве с 25 октября
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Страстной бульвар, 10 Карта всех событий

Театральный фестиваль «Артмиграция — детям» с 25 по 31 октября приглашает взрослых и детей посмотреть лучшие спектакли, поставленные в регионах России для подрастающего поколения. Показы пройдут на двух сценах: в театральном центре СТД РФ «На Страстном» и в Боярских палатах СТД РФ.

Вниманию публики будут представлены семь спектаклей: «Сказка о рыбаке и рыбке» в постановке Тверского государственного театра кукол, «Мой папа — птиц» озерского театра драмы и комедии «Наш дом», «Я — кулак. Я — А-н-н-а» Красноярского театра кукол, «Фрида» в постановке Санкт-Петербургского Большого театра кукол, «Yншэн сагаан ботогон» («Верблюжонок») Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева, «Терра» Альметьевского драматического театра и «Кукушка» бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

В эти же числа фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой зовет горожан на III фестиваль-конкурс негосударственных театральных инициатив в области театра для детей и юношества «Трубадур». Здесь соберутся лучшие частные театры для детей. Художественный руководитель фестиваля — Дмитрий Бикбаев.

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