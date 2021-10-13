Москвичам напомнили об акции «Время ранних» в столичном метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия Карта всех событий

Акция «Время ранних» продолжает действовать на двух линиях столичного метро. На Таганско-Краснопресненской (ТКЛ) и Некрасовской линиях по рабочим дням с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15 можно сэкономить на проезде до 50 процентов. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Скидки на проезд во внепиковое время действуют в Гонконге и Вашингтоне, а в Лондоне в часы пик, наоборот, — повышенный тариф. В России Москва стала первым городом, где есть подобный проект. «Время ранних» мы запустили по поручению мэра Москвы — разгрузить метро в час пик, что особенно актуально в непростой эпидемиологической ситуации, — приводит Telegram-канал ведомства слова его главы Максима Ликсутова.

По его словам, на станции ТКЛ из-за акции в часы пик стали входить на 16 процентов меньше людей, а вагоны поездов линии в среднем разгрузились на 6,9 процента.

Также отмечается, что три станции существенно разгрузились — на «Полежаевской» стало до 16 процентов меньше людей в часы пик, на «Октябрьском поле» — до 14 процентов, а на «Выхино» — до 11 процентов.

В сентябре сообщалось, что более 19 миллионов поездок со скидкой совершили москвичи в рамках проекта «Время ранних». Отмечается, что каждый день около 93 тысяч горожан получают скидку на проезд вне часа пик.