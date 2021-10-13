Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам напомнили об акции «Время ранних» в столичном метро

Михаил Алимов

Город
Москвичам напомнили об акции «Время ранних» в столичном метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия Карта всех событий

Акция «Время ранних» продолжает действовать на двух линиях столичного метро. На Таганско-Краснопресненской (ТКЛ) и Некрасовской линиях по рабочим дням с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15 можно сэкономить на проезде до 50 процентов. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Скидки на проезд во внепиковое время действуют в Гонконге и Вашингтоне, а в Лондоне в часы пик, наоборот, — повышенный тариф. В России Москва стала первым городом, где есть подобный проект. «Время ранних» мы запустили по поручению мэра Москвы — разгрузить метро в час пик, что особенно актуально в непростой эпидемиологической ситуации, — приводит Telegram-канал ведомства слова его главы Максима Ликсутова.

По его словам, на станции ТКЛ из-за акции в часы пик стали входить на 16 процентов меньше людей, а вагоны поездов линии в среднем разгрузились на 6,9 процента.

Также отмечается, что три станции существенно разгрузились — на «Полежаевской» стало до 16 процентов меньше людей в часы пик, на «Октябрьском поле» — до 14 процентов, а на «Выхино» — до 11 процентов.

В сентябре сообщалось, что более 19 миллионов поездок со скидкой совершили москвичи в рамках проекта «Время ранних». Отмечается, что каждый день около 93 тысяч горожан получают скидку на проезд вне часа пик.

Читайте также:
Акция «Время ранних»МетроМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте