Суд отобрал присяжных по делу об убийстве Япончика

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский городской суд завершил отбор присяжных по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд закончил отбор присяжных по делу об убийстве Иванькова, — сказал собеседник «ВМ», добавив, что судебное заседание состоится в Мосгорсуде 18 октября 2021 года.

Вячеслава Иванькова застрелили у ресторана. Его обстреляли на выходе из заведения на Хорошевском шоссе. После ранения охрана Иванькова затащила его обратно в ресторан.

После этого он был срочно госпитализирован. В ночь с 13 на 14 сентября Иваньков пережил клиническую смерть. Он скончался спустя месяц, 9 октября, от перитонита в частной клинике.

В апреле этого года Савеловский суд Москвы приговорил соучастника убийства Япончика Каху Газзаева к 14 годам строгого режима. Известно, что Газзаев добывал оружие для убийства, а также смотрел за обстановкой вокруг во время преступления. Он признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Из-за этого его дело рассматривалось в особом порядке.

Приговор для двух других обвиняемых будет оглашен в Мосгорсуде. Мера пресечение будет установлена с участием присяжных.