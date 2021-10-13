Эндокринолог рассказала, какие анализы нужно сдавать женщинам старше 40 лет

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Врач-гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко перечислила ряд анализов, которые необходимо сдавать женщинам старше 40 лет.

— На сегодняшний день нет какого-то единого анализа, который покажет, что организм стареет, но есть определенные показатели, которые мы можем рекомендовать исследовать, чтобы понимать, в каком состоянии находится организм. Есть определенные гормоны, по которым мы можем сказать, что менопауза приближается, например, гормон ФСГ. Он начинает увеличиваться к периоду наступления менопаузы, но не нужно специально его мониторить. Не стоит превращать жизнь в мониторинг, не надо ждать и выискивать, что организм стареет, — рассказывает доктор в интервью для YouTube-канала «Клатч online».

При этом следить за состоянием костной ткани женщинам после 40 нужно обязательно. В противном случае, в постминопаузный период могут мучить последствия остеопороза, который развивается годами.

— Исследование называется денситометрия — это скрининг на наличие остеопороза. Остеопороз — это снижение минеральной плотности костной ткани. Зачастую оно протекает незаметно, и последствия мы имеем после минопаузы. Например, переломы шеек бедра у бабушек. Это происходит вследствие остеопороза. Все остальные анализы нужно согласовывать с врачом, не занимайтесь самоисследованием, - рекомендует доктор.

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