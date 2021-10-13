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Чат-бот с новостями об изменениях маршрутов транспорта появился в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко

Технологии
Чат-бот с новостями об изменениях маршрутов транспорта появился в Санкт-Петербурге
Фото: Youtube / Теплица социальных технологий

В Telegram появился чат-бот с актуальной информацией об изменениях в маршрутах петербургского транспорта. Благодаря проекту жителям города станет удобнее пользоваться трамваями, автобусами и услугами метрополитена.

Виртуальный помощник @spbtransport_bot предоставит подробную информацию о необходимых маршрутах: их можно отметить в общем меню и таким образом оформить себе выборочную подписку. Также имеется функция выбора определенного вида транспорта, сообщает издание «Невские новости».

Информационную поддержку чат-бота в круглосуточном режиме обеспечивают сотрудники центра управления транспортом ГКУ «Организатор перевозок».

В конце августа чат-бот для пассажиров также запустил аэропорт Пулково.

До этого новый сервис для отслеживания движения скорых при экстренном вызове появился в Санкт-Петербурге. С помощью приложения также можно будет узнать примерное время ожидания приезда врачей. Однако доступ к интерактивной карте движения автомобиля скорой помощи будет даваться не во всех случаях. Вызов на телефоны 103 или 112 должен быть экстренным.

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