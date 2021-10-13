Астрологи назвали пять успешных знаков зодиака, которым все завидуют

Кадр из фильма «Области тьмы» / 2011 год

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представители которых считаются любимцами судьбы, а их успехи вызывают зависть у окружающих.

Среди них Близнецы, которые не испытывают сложностей в налаживании контактов и могут похвастаться хорошими связями. Они легко находят общий язык с партнерами и заводят дружеские отношения с потенциальными заказчиками. Со стороны создается впечатление, что представители этого знака проводят время в удовольствие, а все бонусы сами падают к ним в руки. В реальности двойственная натура Близнецов позволяет им и веселиться, и серьезно относиться к выполнению своих обязанностей.

Львы привыкли требовать к своей персоне повышенного внимания, а их поистине «царская» осанка позволяет им открывать нужные двери без особого напряжения. Эти люди часто добиваются успеха, из-за чего им не могут не завидовать.

Весы производят впечатление слишком заносчивых персон. Это объясняется тем, что они часто скрывают свои настоящие чувства за маской. Они улыбаются, однако своим успехом они обязаны только самим себе. А завистников представители этого знака привыкли игнорировать.

Со стороны может казаться, что Стрельцам везет буквально во всем. На самом деле эти люди привыкли «не заморачиваться», жить одним днем и радоваться малому. Вероятно, из-за этого они не боятся рисковать. Нельзя сказать, что удача им благоволит, но у них хорошо получается игнорировать неприятности и двигаться к своей цели. Этому их упорству однозначно можно позавидовать.

Водолеи — настоящие счастливчики, владеющие всем самым лучшим, но завидовать им не нужно. Представители этого знака не прекращают борьбу с покровительствующей им планетой Уран, которая в случае лени или нежелания отдаваться делу целиком может ответить шквалом неприятностей, пишет Пятый канал.

До этого астрологи составили топ-4 знаков восточного зодиака, которые имеют все шансы значительно улучшить финансовое положение в следующем году.