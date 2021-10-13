Международный экспортный форум Buy in Moscow прошел в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице завершился международный экспортный форум Buy in Moscow, который организовал центр поддержки экспорта «Моспром». Об этом в среду, 13 октября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Форум Buy in Moscow собрал на одной площадке лидеров столичного несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), а также представителей российских регионов. Одной из главных целей форума стала идея кооперации московских и региональных компаний, обмен опытом, создание совместных проектов по поставке продукции за рубеж. Несмотря на то, что Москва сегодня является лидером ННЭ России — по итогам семи месяцев 2021 года более 16 процентов приходится именно на Москву, — столичные компании уделяют особое внимание изучению лучших кейсов и применению их на своих производствах, — рассказал он.

Пленарное заседание «Экспорт в новых реалиях. От глобализации до деглобализации» обратило на себя особое внимание: там обсуждалась декарбонизация предприятий, способная значительно повлиять на дальнейшее развитие экспортных направлений. В нем приняли участие представители департамента инвестиционной и промышленной политики, Минпромторга России, Министерства сельского хозяйства, Российского экспортного центра, правительств Ленинградской области и Удмуртии.

— Экологичное производство сегодня — это не только вопрос ответственности и международного позиционирования бренда, но и фактор успешности в экспорте. «Зеленые» инициативы московских промышленных предприятий получают широкую поддержку со стороны города. Например, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта предприятию PepsiCo без торгов был предоставлен земельный участок в Восточном Дегунине. Там компания возводит производственные очистные сооружения для Лианозовского молочного комбината, — отметил Прохоров.

По его словам, к 2040 году столичные молочные комбинаты планируют к 2040 году свести выбросы CO2 в атмосферу к нулю.

Москва присоединилась к национальному проекту «Производительность труда» в статусе федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Об этом заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— В рамках его реализации мы окажем для предприятий бесплатную индивидуальную поддержку по устранению неэффективности производственного процесса. Это не только увеличит объемы и качество выпускаемой продукции, снизит себестоимость комплектующих, но и создаст новую конкурентоспособную продукцию, — рассказал он.

В следующем году помощь от центра на безвозмездной основе смогут получить 109 различных предприятий.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что объем обрабатывающей промышленности в столице увеличился более чем на 20 процентов, экспорта — почти на 30 процентов. По его словам, в Москве производят порядка 13 процентов промышленной продукции всей страны. Объем производства на душу населения в столице превышает средний по России показатель.