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Эксперт поддержал версию об искусственном происхождении коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт поддержал версию об искусственном происхождении коронавируса
Фото: Pixabay

Версия об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 представляется наиболее обоснованной. Такое заявление сделал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

— За естественное происхождение аргументов не так много. А за искусственное — достаточно много. Потому что если проанализировать структуру этого вируса и посмотреть, как он отличается от своего самого близкого природного «родственника», то разница огромная. По моему мнению, этот вирус, безусловно, имеет искусственное происхождение, — сказал он в комментарии «Радио 1».

При этом эксперт отметил, что не стоит обвинять Китай в распространении вируса. Не исключено, что против страны была совершена биологическая диверсия.

Он добавил, что китайские ученые продолжают искать источник происхождения вируса и в ближайшее время нас могут ожидать новые открытия. Китайские специалисты, по словам Чумакова, заинтересованы в том, чтобы выяснить правду.

Ранее сообщалось, что китайские ученые исследуют нескольких десятков образцов крови из города Уханя с целью обнаружения источника COVID-19. Среди образцов есть и те, которые были взяты в 2019 году — до официального начала эпидемии.

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