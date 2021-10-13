Москомэкспертиза согласовала замену около 90 лифтов в столичных больницах

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Москомэкспертиза с начала 2021 года согласовала замену почти 90 лифтов в медицинских учреждениях города. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

В учреждении отметили, что за названный период специалисты выдали 89 положительных заключений. На юго-востоке столицы одобрили большинство проектов по замене лифтового оборудования.

— Специалисты Мосгосэкспертизы рассматривают проектную документацию на соответствие данных требованиям законодательства, специальным нормам для медицинских учреждений, а также проверяют технические характеристики нового оборудования и необходимый объем сопутствующих работ, — сообщили в пресс-службе.

При этом на востоке Москвы согласовали 13 проектов, а на юге — 11.

В комитете подчеркнули, что часто в заключениях предусматривается замена нескольких лифтов, а также ремонтные, инженерные и отделочные работы, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 12 октября, руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что в районе Нагатинский Затон для участников программы реновации жилья в столице построят новый дом. В нем будут четыре секции, объединенные общим подземным этажом.