Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москомэкспертиза согласовала замену около 90 лифтов в столичных больницах

Виктория Сикерина

Город
Москомэкспертиза согласовала замену около 90 лифтов в столичных больницах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москомэкспертиза с начала 2021 года согласовала замену почти 90 лифтов в медицинских учреждениях города. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

В учреждении отметили, что за названный период специалисты выдали 89 положительных заключений. На юго-востоке столицы одобрили большинство проектов по замене лифтового оборудования.

— Специалисты Мосгосэкспертизы рассматривают проектную документацию на соответствие данных требованиям законодательства, специальным нормам для медицинских учреждений, а также проверяют технические характеристики нового оборудования и необходимый объем сопутствующих работ, — сообщили в пресс-службе.

При этом на востоке Москвы согласовали 13 проектов, а на юге — 11.

В комитете подчеркнули, что часто в заключениях предусматривается замена нескольких лифтов, а также ремонтные, инженерные и отделочные работы, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 12 октября, руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что в районе Нагатинский Затон для участников программы реновации жилья в столице построят новый дом. В нем будут четыре секции, объединенные общим подземным этажом.

Читайте также:
Замена лифтаМоскомэкспертизаМедицина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте