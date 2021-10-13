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Международные учения мобильных лабораторий начались в Казани

Ирина Игнатенко

Общество
Международные учения мобильных лабораторий начались в Казани
Медсестра лаборатории Лаура Джелилова берет пробу на определение коронавируса в крови / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Международные учения мобильных лабораторий стартовали в Казани. Это первое международное мероприятие такого масштаба.

Мобильные лаборатории приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях при биологических угрозах, в лагерях беженцев, при стихийных бедствиях, природных и антропогенных катастрофах, сообщает «МИР 24».

В столицу Татарстана приехали медики, представители санитарно-эпидемиологических служб и ученые — всего около 130 человек из 11 стран Евросоюза и СНГ.

— Мобильные лаборатории работают в том числе и во время пандемии коронавируса. Но изначально они создавались для борьбы с особо опасными инфекциями: Эбола, Марбург, чума. Безусловно, наш интерес гораздо шире, чем COVID-19. И мы пытаемся приложить все усилия, чтобы создать этот эпидемиологический щит для стран — участниц ВОЗ, — заявил представитель штаб-квартиры Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Олег Стороженко.

Ранее глава ВОЗ заявил, что достижения в борьбе с коронавирусом в мире оказались под угрозой.

Источник: mir24.tv

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