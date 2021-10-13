Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве мужчину

Фото: @moscowcourts

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Преображенский суд столицы арестовал мужчину, который во вторник, 12 октября, попытался выстрелить в сотрудника отдела полиции на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе московского суда по Преображенскому району.

Уточняется, что ходатайство защиты о домашнем аресте гражданина суд не удовлетворил. Мужчину заключили под стражу на два месяца, то есть до 12 декабря 2021 года.

Видео: @moscowcourts

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 12 октября, сообщила, что гражданин попытался выстрелить в сотрудника отдела полиции по Преображенскому району на востоке столицы.

В результате злоумышленника немедленно обезвредили и задержали.

Позже стали известны подробности инцидента. Так, в пресс-службе московского ГУ МВД уточнили, что в момент совершения преступления гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом в Следственном комитете РФ по городу заявили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».