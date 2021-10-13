Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве мужчину
Преображенский суд столицы арестовал мужчину, который во вторник, 12 октября, попытался выстрелить в сотрудника отдела полиции на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе московского суда по Преображенскому району.
Уточняется, что ходатайство защиты о домашнем аресте гражданина суд не удовлетворил. Мужчину заключили под стражу на два месяца, то есть до 12 декабря 2021 года.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 12 октября, сообщила, что гражданин попытался выстрелить в сотрудника отдела полиции по Преображенскому району на востоке столицы.
В результате злоумышленника немедленно обезвредили и задержали.
Позже стали известны подробности инцидента. Так, в пресс-службе московского ГУ МВД уточнили, что в момент совершения преступления гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.
При этом в Следственном комитете РФ по городу заявили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».