МВД: Напавший на полицейского в Москве мужчина был пьян

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Сотрудники Следственного комитета и ГУ МВД по столице раскрыли подробности происшествия с участием мужчины, который попытался выстрелить в сотрудника Преображенского отдела полиции.

В пресс-службе московского ГУ МВД уточнили, что в момент совершения преступления гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Сегодня в 16:55 на контрольно-пропускной пункт ОМВД России по району Преображенское города Москвы пришел мужчина 1971 года рождения с признаками алкогольного опьянения, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также в СК РФ по городу заявили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Вскоре подозреваемого доставят в отделение Следственного комитета, где проведут необходимые мероприятия. Расследование дела продолжается, передает официальный сайт ведомства.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 12 октября, сообщила, что гражданин попытался выстрелить в сотрудника отдела полиции по Преображенскому району на востоке столицы.

В результате злоумышленника немедленно обезвредили и задержали.