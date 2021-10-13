Нуланд обсудила в Москве возможность новой встречи Путина и Байдена

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсудила в ходе визита в Москву возможность новых контактов на высшем уровне между двумя странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 13 октября.

— Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом (США Джо — прим. «ВМ») Байденом. Так что вполне конструктивные отношения сейчас с действующей администрацией (США — прим. «ВМ»), — рассказал глава государства.

Москва будет работать с любым президентом Соединенных Штатов, избранным жителями этой страны, приводит слова Путина ТАСС.

11 октября Нуланд посетила Москву для встречи с высокопоставленными представителями России. Дипломат планировала обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

13 октября представитель Госдепа завершила переговоры в администрации президента России. После этого Нуланд отправится в Бейрут, где 14 октября встретится с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями, чтобы обсудить реформы и предстоящие выборы, которые состоятся в 2022 году.