Ведомства Москвы усилили контроль за оборотом некоторых категорий товаров

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Столичное управление Роспотребнадзора, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города и московское управление МВД РФ усилили контроль за оборотом некоторых товаров. Соответствующее соглашение стороны подписали во вторник, 12 октября.

Документ подписали глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов и руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Сергей Хлебников.

Соглашение затронуло оборот некоторых категорий товаров, в том числе и табачную продукцию. По мнению представителей ведомств, такая мера позволит увеличить эффективность работы по обнаружению и пресечению нарушений в сфере оборота продукции.

Разработанный механизм взаимодействия между ведомствами и быстрый обмен сведениями с помощью электронных систем помогут реализовать указанные задачи.

— А также планирование, организация совместных профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Также во вторник, 12 октября, в пресс-службе ведомства рассказали, что 30 административных дел за нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в общественных местах — кафе, ресторанах, спортивных залах и многих других — возбудили в Москве.

В столичном Роспотребнадзоре пояснили, что таким организациям вменили статью «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».