Нуланд сочла продуктивным обсуждение с Козаком ситуации в Донбассе

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала продуктивной встречу с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом заявил пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц в среду, 13 октября.

— У нас было очень продуктивное обсуждение с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, а также интересов Украины, Франции и Германии, в полной имплементации Минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе, — приводит Ребхольц слова Нуланд в Twitter.

13 октября президент России Владимир Путин рассказал, что Нуланд в ходе визита в Москву обсуждала возможность новых контактов на высшем уровне между двумя странами. По словам главы государства, у Москвы на данный момент «вполне конструктивные» отношения с действующей администрацией США.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.