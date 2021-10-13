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Иномарка сбила пешехода на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Иномарка сбила пешехода на юго-востоке Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица ТалалихинаКарта всех событий

Иномарка сбила пешехода на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, в среду, 13 октября.

Авария с участием пешехода произошла на улице Талалихина в районе дома 27.

— На месте работают оперативные службы города. Занят левый ряд в сторону Волгоградского проспекта. Затруднений движения нет, — заключили в пресс-службе ведомства.

Рано утром в среду, 13 октября, на улице Кастанаевской во дворе дома 9, корпус 2, водитель автомобиля «Мицубиси» (джип) при движении задним ходом совершил наезд на пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

На минувшей неделе в Москве произошло 176 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 200 человек и еще 9 погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 69 подобных случаев. На втором месте — наезд на пешеходов (61 случай).

При этом самым аварийным днем прошедшей недели оказалась пятница, 8 октября. В этот день произошло 36 ДТП, в которых три человека погибли и еще 40 пострадали.

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