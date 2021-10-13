Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти не планируют вводить новые ограничения в столичных ресторанах

Виктория Храменкова

Город
Власти не планируют вводить новые ограничения в столичных ресторанах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В ресторанах Москвы пока не планируется введение новых ограничительных мер из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ресторатор Дмитрий Левицкий по итогам встречи в мэрии Москвы с представителями отрасли.

— Новых ограничений пока нет. Настоятельно просят соблюдать все те требования, которые и были. Температурный контроль, маски, отсутствие толпы на танцполах и так далее, — отметил ресторатор.

Также возобновляются проверки и штрафы до одного миллиона рублей, написал Левицкий в своем Telegram-канале.

Все больше регионов России вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей и систему QR-кодов, подтверждающих факт прививки или перенесенной в последние месяцы болезни. Глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила регионы, где ужесточены ограничительные меры.

Во вторник, 12 октября, власти столицы заявили, что в городе продолжат следить за соблюдением противоэпидемических мер. Как напомнил глава Департамента торговли и услуг Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, во всех развлекательных заведениях должны измерять температуру сотрудников и посетителей на входе, столы должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Читайте также:
РестораныОграниченияКоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте