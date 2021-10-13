Власти не планируют вводить новые ограничения в столичных ресторанах

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В ресторанах Москвы пока не планируется введение новых ограничительных мер из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ресторатор Дмитрий Левицкий по итогам встречи в мэрии Москвы с представителями отрасли.

— Новых ограничений пока нет. Настоятельно просят соблюдать все те требования, которые и были. Температурный контроль, маски, отсутствие толпы на танцполах и так далее, — отметил ресторатор.

Также возобновляются проверки и штрафы до одного миллиона рублей, написал Левицкий в своем Telegram-канале.

Все больше регионов России вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей и систему QR-кодов, подтверждающих факт прививки или перенесенной в последние месяцы болезни. Глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила регионы, где ужесточены ограничительные меры.

Во вторник, 12 октября, власти столицы заявили, что в городе продолжат следить за соблюдением противоэпидемических мер. Как напомнил глава Департамента торговли и услуг Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, во всех развлекательных заведениях должны измерять температуру сотрудников и посетителей на входе, столы должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.