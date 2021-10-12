Какие регионы ужесточают ограничения из-за коронавируса

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Заболеваемость коронавирусом растет по всей России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все больше регионов, по ее словам, вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей и систему QR-кодов, подтверждающих факт прививки или перенесенной в последние месяцы болезни. Рассказываем, где и какие ограничения действуют в данный момент.

Пермский край ввел QR-коды 4 октября. Их понадобится предъявить при посещении концертных залов, театров и других культурных учреждений, а также массовых спортивных и туристических мероприятий. Для организаторов культурных и спортивных мероприятий увеличен объем заполняемости трибун и залов.

В Удмуртии QR-коды были введены 5 октября. Только при их наличии зрители могут посещать любые массовые мероприятия. Заполняемость общепита не может превышать 50 процентов от вместимости. Это условие не действует, если все посетители вакцинированы или имеют отрицательный тест.

С 8 октября QR-коды действуют в Калинградской области. Граждане могут посещать предприятия общественного питания только при наличии иммунитета к коронавирусу. С 1 ноября аналогичные ограничения появятся в кинотеатрах, спортивных организациях и учреждениях культуры. Для неработающих пенсионеров старше 65 лет действует режим самоизоляции.

На следующий день ряд ограничений был введен в Воронежской области. Так, в регионе запрещены спортивные мероприятия с привлечением зрителей. До 22 октября прекращают деятельность концертные площадки, ярмарки и рынки, реализующие непродовольственные товары. С 11 октября QR-коды обязательны для посетителей общепита, зоопарков, кинотеатров, баз отдыха и других заведений. Исключения сделаны только для столовых по месту работы или учебы.

Губернатор Самарской области в конце сентября объявил о том, что культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры в регионе смогут принимать клиентов только по QR-кодам. 11 октября областное правительство приняло решение запретить заведениям общественного питания заполнять больше половины посадочных мест. Рестораны формата covid-free смогут избежать этого ограничения.

В Чувашии с 11 октября разрешили посещать учреждения культуры только по QR-кодам. Кроме того, для прохода понадобится удостоверение личности. Купленные билеты на мероприятия после этой даты граждане могут сдать, если не имеют QR-кода.

Также с 11 октября QR-коды действуют в Татарстане. Театры, кинотеатры, концертные залы и цирки смогут работать при заполняемости не более 50 процентов и численности публики не более 500 человек. При условии, что все посетители и сотрудники заведения будут иметь защиту от коронавируса, его заполняемость увеличится до 70 процентов. QR-коды также понадобятся при посещении общепита, ТЦ, спортзалов, бассейнов и аквапарков.

С 12 октября QR-коды введены в Новгородской области. Без них не получится заселяться в гостиницы, посещать спортивные и культурные учреждения, объекты общественного питания, театры и другие общественные места. Также временно приостанавливается диспансеризация за исключением осмотров переболевших коронавирусом.

Карелия введет QR-коды с 15 октября. Их нужно будет предъявлять для посещения организаций общественного питания, учреждений культуры и спорта. Кроме того, по QR-коду теперь будут заселять в гостиницы гостей, прибывших из других регионов.

В Челябинской области QR-коды начнут действовать с 18 октября. Они будут обязательными для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Ограничения не коснутся мероприятий численностью менее 100 человек.

С 18 октября QR-коды появятся в Благовещенске. Сначала они будут распространяться только на посетителей общепита, однако с 1 ноября QR-коды станут обязательными для клиентов спортивных клубов, фитнес-центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей. В будущем подобная практика будет распространена на все крупные города Амурской области.

С 25 октября QR-коды введут в Новосибирской области. Они понадобятся для прохода на массовые мероприятия с количеством участников свыше 500 человек. Также QR-коды будут нужны для прохода в фитнес-центры, аквапарки, на аттракционы и в детские развлекательные центры. Также вводится обязательная вакцинация для некоторых граждан.

С 1 ноября QR-коды появятся в Ульяновской области. Они нужны будут для посещения любых массовых мероприятий с участием более 10 человек. Аналогичное условие нужно будет соблюсти для того, чтобы посетить заведение общественного питания, салон красоты, солярий, фитнес-центр, баню или бассейн. При этом с 1 октября несовершеннолетние не могут приходить в торговые центры без родителей, а дополнительное образование возможно только в индивидуальном формате или в составе групп до 10 человек.

Также с 1 ноября QR-коды станут действовать в Вологде. Они понадобятся для посещения общественных мест и прохождения профосмотров. Изначально их должны были ввести 6 октября в здравоохранении и 9 октября — в других сферах, однако было принято решение отсрочить эту меру, чтобы предприниматели успели приобрести необходимое оборудование.

В Псковской области QR-коды появятся 1 ноября. Их придется предъявить при посещении предприятий общественного питания, бассейнов, досуговых и фитнес-организаций. Допускать на массовые мероприятия также будут при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или ПЦР-теста.

15 ноября QR-коды начнут действовать в Ленинградской области. Их будут требовать во всех учреждениях досуга в «красной» и «желтой» зонах. При этом предприятия общественного питания, дискотеки и ночные клубы в «желтой» зоне смогут работать при заполняемости 75 процентов.

В Свердловской области принято решение о создании зон, свободных от коронавируса, сообщил замгубернатора региона Павел Креков. Он отметил, что вход по QR-кодам будет осуществляться в кафе, концертные залы, спортивные учреждения, а также в музеи и выставочные залы. Точных сроков введения ограничений Креков не назвал.

Столичный опыт

Система QR-кодов действовала в Москве летом. Именно тогда были обозначены три способа получения QR-кода: вакцинация (такой QR-код действителен год), подтвержденный факт перенесенного заболевания (действует полгода) и ПЦР-тест, после которого QR-код действителен в течение трех дней.

Режим covid-free для заведений общепита в столице был введен 28 июня, при этом транспорта, аптек, концертных площадок, продуктовых магазинов и других общественных мест он не касался. QR-код можно было получить на портале mos.ru или на «Госуслугах».

В день начала ограничений было объявлено, что эксперимент становится бессрочным. В это время в столице резко выросло количество желающих вакцинироваться: уже 28 июня было объявлено о 86 тысячах записей ежедневно. В качестве компромиссного варианта граждане до 12 июля могли без ограничений посещать веранды ресторанов и кафе. Однако потом этот срок продлили до 1 августа.

19 июля QR-коды в московских кафе и ресторанах были отменены. Сергей Собянин отметил, что введение QR-кодов было необходимой мерой для стимулирования вакцинации.

Во вторник, 12 октября, власти столицы заявили, что в городе продолжат следить за соблюдением противоэпидемических мер. Как напомнил глава Департамента торговли и услуг Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, во всех развлекательных заведениях должны измерять температуру сотрудников и посетителей на входе, столы должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Немерюк также подчеркнул, что все гости и работники должны соблюдать масочный режим.

Стимулировать вакцинацию

Борьба с коронавирусом не должна ограничиваться только введением QR-кодов, считает иммунолог Николай Крючков.

— В Москве QR-коды наиболее широко нашли применение в общепите, при этом на загруженность транспорта это никак не влияло. В этом случае прямой противоэпидемический эффект или умеренный, или вовсе отсутствует, — говорит специалист.

Для снижения заболеваемости необходимо также грамотно вводить и другие меры, замечает Крючков. В частности, нужно разграничивать потоки людей в транспорте, частично переводить людей на удаленные работу и учебу, а также внедрять широкую программу тестирования на коронавирус.

При этом, по словам Крючкова, введение QR-кодов может помочь вакцинировать как можно больше людей.

— Тут второй момент есть, кроме не очень выраженного эпидемиологического эффекта: стимулирование людей к вакцинации, как это было у нас при введении обязательной вакцинации в некоторых регионах России в начале лета. В этом смысле эффект может оказаться более серьезным, — отмечает собеседник «ВМ».

Эксперт констатировал, что вводимые ограничения сильно отличаются в разных регионах. Они вводятся без какой-либо системы. Главная задача, которую преследуют при введении ограничений, — нанести как можно меньше вреда ключевым отраслям, отмечает Крючков.

Именно поэтому в России отказались от идеи локдауна, подчеркивает иммунолог.

— Мы можем руководствоваться информацией, которую получаем из других стран: локдауны работают, но эта мера сопряжена с нарушением экономики. У нас полноценного локдауна не было даже весной прошлого года, общество это не поддерживает. Если исходить из того, что сейчас возможно, то локдаун вряд ли рассматривается, максимум — локальные локдауны в некоторых регионах. Но на уровне страны и крупных федеральных округов это невозможно, — рассказывает специалист.

При этом, кроме вводимых мер на уровне регионов, важно продолжать соблюдать и личные меры безопасности, считает Крючков.

— Хорошие противоэпидемические меры на местах, масочный режим в общественных местах и в транспорте, широкое использование санитайзеров — все это влияет на ход пандемии, — заключил собеседник «ВМ».