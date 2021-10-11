Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фантазии и приседания. Что такое экспресс-тест на ковид и работает ли самодиагностика на вирус

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Фантазии и приседания. Что такое экспресс-тест на ковид и работает ли самодиагностика на вирус
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию в двадцати общественных местах и МФЦ. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и узнала, зачем проходить такое тестирование, а также насколько эффективна популярная в пандемию самодиагностика на вирус с помощью физических упражнений.

Сделать тест

Сдать бесплатно экспресс-тест на коронавирус в Москве можно в десяти МФЦ и в десяти общественных местах, среди которых несколько торговых центров. Результат будет готов за 15 минут. Если тест окажется положительным, тут же бесплатно возьмут мазок на ПЦР и попросят оставаться дома до получения его результата.

По словам врача-эксперта Тимура Пестерева, от обычного ПЦР-тестирования экспресс-тестирование отличается не только скоростью, но и простотой. Для него не требуется лабораторное оборудование и техника. Экспресс-тесты нужны для того, чтобы в потоке людей выявлять граждан с бессимптомным течением заболевания или начинающимся. Учитывая, что услуга бесплатная, ей могут воспользоваться, например, горожане, пришедшие в МФЦ за получением услуги, или посетители торгового цента во время шопинга. Такие тесты помогут не только в ранней диагностике больных ковидом, но и в принятии оперативных мер по борьбе с развитием болезни и распространением вируса.

— ПЦР — это довольно сложный тест, который требует специфического оборудования. А экспресс-тест — это тест на антитела. Они могут использоваться и для диагностики сотрудников на работе. Такие тесты делаются тоже разными методиками. Если говорить по-простому, то есть иммуноглобулины G и M. Экспресс-тесты видят косвенно, что есть какие-то антитела. Они не могут точно определить, какая именно стадия заболевания, — сказал врач.

Он добавил, что ПЦР-тесты более точно смотрят на течение заболевания, диагностируют ДНК вируса в материале. Поэтому такое тестирование надежнее в целом, нежели экспресс-тестирование. Но антигенные тесты позволяют оперативно выявить заболевшего, чтобы продолжить диагностику.

Самодиагностика

За время пандемии широкую известность получили специальные физические тесты, выполнив которые человек якобы мог понять, все ли в порядке с его легкими, нет ли у него коронавируса. Среди них — приседания и одышка после упражнений, задержка дыхания, наклоны и тому подобное.

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что подобные тесты не являются показателем того, что у человека ковид, ему нужно срочно сделать тест или компьютерную томографию. Только исследование «Функция внешнего дыхания» (ФВД), которое проводят с использованием специального прибора — спирометра, может выявить проблемы с легкими и необходимость дальнейшей диагностики пациента.

— Идешь к доктору, пульмонологу или иммунологу, и делаешь вот эту «Функцию внешнего дыхания» — по результатам все четко понятно. Никакие приседания ничего не дадут. Есть четкий метод оценить состояние легких, после которого ставится диагноз. Все на этом дыхательном тесте видно, — сказала врач.

По словам врача-терапевта Виктора Лишина, самостоятельная диагностика заболеваний легких с помощью физических тестов — не по-медицински. Никаких доказательных данных в пользе такой проверки состояния здоровья нет.

— Вирус у всех по-разному протекает — есть бессимптомные носители, у которых вообще никаких симптомов не будет, а вирус по ПЦР-мазку будет положительным, таких тоже много. К сожалению, из-за них распространение вируса чаще всего и происходит. Поэтому я в эффективность таких тестов не верю, — подчеркнул врач.

Врач-пульмонолог Лариса Матько в свою очередь добавила, что польза самостоятельной диагностики состояния легких — фантазия. Никаких четких тестов на коронавирус, кроме ПЦР и анализа на антитела, не существует.

— Нет такой четкой закономерности, каких-то определенных тестов и упражнений, которые могли бы подтвердить, что у вас коронавирусная инфекция. Только сочетание различных признаков, характер течения, а достоверное подтверждение — это только диагностика и наличие антител, — сказала Матько.

При этом она добавила, что, например, невозможность задержать дыхание на несколько секунд может быть признаком каких-либо проблем с легкими, но это не значит, что они связаны с коронавирусом. При возникновении проблем с дыханием нужно сразу обратиться к доктору за консультацией.

— Нужно вызвать врача, ведь самодиагностика — дело неблагодарное, можно напридумывать себе такого, что мало не покажется, — заключила собеседница издания.

С 1 октября в столице начал действовать новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. О том, как он работает, «Вечерняя Москва» ранее спросила у главного врача Городской поликлиники № 2 Натальи Шиндряевой.

У ста процентов заболевших «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции в Москве в качестве нового симптома был зафиксирован насморк. Об этом в среду, 29 сентября, рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, в настоящее время у COVID-19 меняется симптоматика. Теперь пациенты с коронавирусом могут отмечать в своем состоянии признаки ОРВИ и даже ротавирусной инфекции.

Читайте также:
Коронавирусэкспертыдиагностика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Эти наши интернеты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте