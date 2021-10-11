Фантазии и приседания. Что такое экспресс-тест на ковид и работает ли самодиагностика на вирус

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В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию в двадцати общественных местах и МФЦ. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и узнала, зачем проходить такое тестирование, а также насколько эффективна популярная в пандемию самодиагностика на вирус с помощью физических упражнений.

Сделать тест

Сдать бесплатно экспресс-тест на коронавирус в Москве можно в десяти МФЦ и в десяти общественных местах, среди которых несколько торговых центров. Результат будет готов за 15 минут. Если тест окажется положительным, тут же бесплатно возьмут мазок на ПЦР и попросят оставаться дома до получения его результата.

По словам врача-эксперта Тимура Пестерева, от обычного ПЦР-тестирования экспресс-тестирование отличается не только скоростью, но и простотой. Для него не требуется лабораторное оборудование и техника. Экспресс-тесты нужны для того, чтобы в потоке людей выявлять граждан с бессимптомным течением заболевания или начинающимся. Учитывая, что услуга бесплатная, ей могут воспользоваться, например, горожане, пришедшие в МФЦ за получением услуги, или посетители торгового цента во время шопинга. Такие тесты помогут не только в ранней диагностике больных ковидом, но и в принятии оперативных мер по борьбе с развитием болезни и распространением вируса.

— ПЦР — это довольно сложный тест, который требует специфического оборудования. А экспресс-тест — это тест на антитела. Они могут использоваться и для диагностики сотрудников на работе. Такие тесты делаются тоже разными методиками. Если говорить по-простому, то есть иммуноглобулины G и M. Экспресс-тесты видят косвенно, что есть какие-то антитела. Они не могут точно определить, какая именно стадия заболевания, — сказал врач.

Он добавил, что ПЦР-тесты более точно смотрят на течение заболевания, диагностируют ДНК вируса в материале. Поэтому такое тестирование надежнее в целом, нежели экспресс-тестирование. Но антигенные тесты позволяют оперативно выявить заболевшего, чтобы продолжить диагностику.

Самодиагностика

За время пандемии широкую известность получили специальные физические тесты, выполнив которые человек якобы мог понять, все ли в порядке с его легкими, нет ли у него коронавируса. Среди них — приседания и одышка после упражнений, задержка дыхания, наклоны и тому подобное.

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что подобные тесты не являются показателем того, что у человека ковид, ему нужно срочно сделать тест или компьютерную томографию. Только исследование «Функция внешнего дыхания» (ФВД), которое проводят с использованием специального прибора — спирометра, может выявить проблемы с легкими и необходимость дальнейшей диагностики пациента.

— Идешь к доктору, пульмонологу или иммунологу, и делаешь вот эту «Функцию внешнего дыхания» — по результатам все четко понятно. Никакие приседания ничего не дадут. Есть четкий метод оценить состояние легких, после которого ставится диагноз. Все на этом дыхательном тесте видно, — сказала врач.

По словам врача-терапевта Виктора Лишина, самостоятельная диагностика заболеваний легких с помощью физических тестов — не по-медицински. Никаких доказательных данных в пользе такой проверки состояния здоровья нет.

— Вирус у всех по-разному протекает — есть бессимптомные носители, у которых вообще никаких симптомов не будет, а вирус по ПЦР-мазку будет положительным, таких тоже много. К сожалению, из-за них распространение вируса чаще всего и происходит. Поэтому я в эффективность таких тестов не верю, — подчеркнул врач.

Врач-пульмонолог Лариса Матько в свою очередь добавила, что польза самостоятельной диагностики состояния легких — фантазия. Никаких четких тестов на коронавирус, кроме ПЦР и анализа на антитела, не существует.

— Нет такой четкой закономерности, каких-то определенных тестов и упражнений, которые могли бы подтвердить, что у вас коронавирусная инфекция. Только сочетание различных признаков, характер течения, а достоверное подтверждение — это только диагностика и наличие антител, — сказала Матько.

При этом она добавила, что, например, невозможность задержать дыхание на несколько секунд может быть признаком каких-либо проблем с легкими, но это не значит, что они связаны с коронавирусом. При возникновении проблем с дыханием нужно сразу обратиться к доктору за консультацией.

— Нужно вызвать врача, ведь самодиагностика — дело неблагодарное, можно напридумывать себе такого, что мало не покажется, — заключила собеседница издания.

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