Снижение цен на овощи начнется в ближайшие недели

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшие две—три недели в России может начаться снижение цен производителей на овощи. Об этом заявил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Эксперт отметил, что такое явление может произойти, если погода будет благоприятной.

— На данный момент ситуация развивается именно по такому сценарию. Пока что погода благоприятная, и в регионах идет активный сбор урожая, — передает ТАСС слова Глушкова.

За прошедшую неделю цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем почти на два процента, сообщили в Росстате. Самый большой рост цен был замечен у огурцов — их стоимость увеличилась более чем на десять процентов.

— На оптовые цены на овощи открытого грунта влияют два фактора: первый связан со сроками посева овощей — на две недели позже, чем обычно. Следовательно, сроки поступления продукции на рынок также сдвинулись, — объяснил Глушков.

В среду, 13 октября, врачи перечислили овощи и фрукты, которые могут испортить фигуру. Набор лишнего веса также может быть связан с пищевой аллергией и пищевой непереносимостью.