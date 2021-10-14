Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пять человек стали жертвами вооруженного нападения в Норвегии

Виктория Храменкова

В мире
Пять человек стали жертвами вооруженного нападения в Норвегии
Фото: flickr.com / mr.driver

В атаке злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге пострадали пять человек. Также сообщается о том, что в данном инциденте пострадал полицейский.

Ранее было известно о четырех жертвах.

— По меньшей мере пятеро убитых. Также есть несколько раненых, в том числе сотрудник полиции в штатском, — передает телеканал NRK.

Ранее премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что полиция контролирует ситуацию в норвежском Конгсберге после нападения.

В среду, 13 октября, полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил и убил несколько человек. Задержанного мужчину доставили в город Драммен. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку.

22 сентября сообщалось, что при захвате заложников в автобусе на юге Германии пострадали два человека. Сербский междугородний автобус, как уточнили правоохранители, ехал в сторону Мюнхена, а конечной точкой его назначения была Сербия.

Читайте также:
ПострадавшиеНорвегия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте