Пять человек стали жертвами вооруженного нападения в Норвегии

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В атаке злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге пострадали пять человек. Также сообщается о том, что в данном инциденте пострадал полицейский.

Ранее было известно о четырех жертвах.

— По меньшей мере пятеро убитых. Также есть несколько раненых, в том числе сотрудник полиции в штатском, — передает телеканал NRK.

Ранее премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что полиция контролирует ситуацию в норвежском Конгсберге после нападения.

В среду, 13 октября, полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил и убил несколько человек. Задержанного мужчину доставили в город Драммен. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку.

22 сентября сообщалось, что при захвате заложников в автобусе на юге Германии пострадали два человека. Сербский междугородний автобус, как уточнили правоохранители, ехал в сторону Мюнхена, а конечной точкой его назначения была Сербия.