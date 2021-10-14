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Эпидемиолог напомнил о правилах безопасности в общественном транспорте

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог напомнил о правилах безопасности в общественном транспорте
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В связи с ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией в России необходимо соблюдать правила безопасности. Очень важно не забывать про них во время поездок в общественном транспорте. Об этом напомнил академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.

Надежную защиту от заболевания дает вакцинация, а другое важное правило — соблюдение масочного режима.

— Если вы стоите на остановке наземного транспорта, где много людей, тоже нужно быть в маске. И в метро надевать маску не тогда, когда проходите через турникет, а заранее, за несколько десятков метров до входа, потому что много людей входит в метро, — советует эпидемиолог в интервью радио Sputnik.

Снимать или опускать маску недопустимо. Это связано с тем, что здоровые люди чаще всего дышат через нос, и именно через него в их организм может попасть коронавирус.

В общественном транспорте также не стоит забывать про социальную дистанцию. В час пик нужно занимать такое место, чтобы находиться подальше от других.

Эпидемиолог напомнил о правилах безопасности в общественном транспорте

С четверга, 14 октября, в десяти столичных школах стартовало бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели.

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