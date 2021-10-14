Банк России накопил рекордное количество международных резервов

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Объем международных резервов России 1 сентября превысил 618,2 миллиарда долларов США — это крупнейший показатель за все время существования Банка России. Об этом в четверг, 14 октября, говорится на сайте Счетной палаты РФ.

Отмечается, что с 2015 года объем накоплений увеличился на 235 миллиардов долларов.

— В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия. За последние годы Россия заметно увеличила долю золота в своих международных резервах: с 7,8 процента на начало 2014 года до 23,3 процента по итогам 2020 года, — сообщили в Счетной палате.

Отмечается, что ЦБ достиг поставленной перед ним цели: обеспечил сочетание сохранности, ликвидности и доходности резервных активов.

До этого сообщалось, что в течение ближайших десяти лет Россия продолжит наращивать объемы безналичной оплаты. Таким образом страна может опередить по количеству карточных платежей ведущие экономики мира и занять лидирующую позицию.

Кроме того, запуск Центробанком цифрового рубля станет одним из важнейших направлений цифровизации до 2030 года. Об этом стало известно 13 сентября из стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Минфина и ЦБ. О том, какие возможности откроются для россиян благодаря «третьей форме денег» и чем цифровой кошелек отличается от безналичного расчета, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Банка России.