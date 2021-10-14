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Появилось видео пожара на Котляковской улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео пожара на Котляковской улице в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Котляковская улица, 4 Карта всех событий

Четыре деревянные бытовки, пристроенные к ангару, загорелись на юге столицы. Помимо бытовок, огонь также затронул четыре автомобиля. В настоящее время на месте работают спасатели.

Пожар произошел на улице Котляковской, дом 4. По предварительным данным, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Видео: Telegram-канал / Москва с огоньком

Возгорание ликвидировали в 09:31 по московскому времени.

— Информации о пострадавших не поступало, — сообщили «ВМ» в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

До этого на западе столицы на Бережковской набережной загорелся коллектор. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах. По словам собеседника «ВМ», пожар зафиксировали в районе дома № 16. Из здания исходил густой черный дым. Кроме этого, источник сообщил, что дым шел из люка, который расположен напротив дома.

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