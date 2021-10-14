Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Красноярском крае обязали вакцинировать 80 процентов граждан в определенных группах населения

Михаил Алимов

Общество
В Красноярском крае обязали вакцинировать 80 процентов граждан в определенных группах населения
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В Красноярском крае от коронавируса должны привиться не менее 80 процентов граждан определенных профессий. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

— Подписаны изменения в постановлении главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021, согласно которым к 15.12.2021 года охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80 процентов от общей численности, — написал он в своем Telegram-канале.

В документе врач отметил, что за последние две недели в регионе заболеваемость COVID-19 выросла на 30,9 процента. И растет преимущественно за счет именно работающих людей (68,8 процента заболевших).

Постановление вступает в силу с 15 октября.

До этого самарский губернатор Дмитрий Азаров сообщил об угрозе локдауна в регионе. По его словам, пока что локдаун не вводится в регионе из-за того, что каждый ответственный житель Самары все еще может обезопасить себя с помощью прививки. Азаров напомнил, что в регионе открыты для местных жителей 169 пунктов вакцинации. К настоящему моменту от COVID-19 в области привились 1,16 миллиона человек.

Читайте также:
ОграниченияКрасноярский крайВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте