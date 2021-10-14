В Красноярском крае обязали вакцинировать 80 процентов граждан в определенных группах населения

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В Красноярском крае от коронавируса должны привиться не менее 80 процентов граждан определенных профессий. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

— Подписаны изменения в постановлении главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021, согласно которым к 15.12.2021 года охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80 процентов от общей численности, — написал он в своем Telegram-канале.

В документе врач отметил, что за последние две недели в регионе заболеваемость COVID-19 выросла на 30,9 процента. И растет преимущественно за счет именно работающих людей (68,8 процента заболевших).

Постановление вступает в силу с 15 октября.

До этого самарский губернатор Дмитрий Азаров сообщил об угрозе локдауна в регионе. По его словам, пока что локдаун не вводится в регионе из-за того, что каждый ответственный житель Самары все еще может обезопасить себя с помощью прививки. Азаров напомнил, что в регионе открыты для местных жителей 169 пунктов вакцинации. К настоящему моменту от COVID-19 в области привились 1,16 миллиона человек.