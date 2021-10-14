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Музей Победы бесплатно покажет мультфильм «Щенячий патруль»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы бесплатно покажет мультфильм «Щенячий патруль»
Фото: Агентство Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 14 октября приглашает взрослых и детей в кинотеатр «Поклонка». Здесь все желающие смогут бесплатно посмотреть мультипликационный фильм «Щенячий патруль».

«Щенячий патруль» — полнометражная детская анимация, основанная на американо-канадском мультсериале, выходящем с 2013 года. Слоган: «Наша судьба в их лапах». В оригинале героев озвучивают звезды, включая Ким Кардашьян.

Согласно сюжету, злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, и бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

Участие в мероприятии по билету в музей и по регистрации, сообщает пресс-служба организации.

Музей Победы 17 октября зовет горожан принять участие в праздновании Дня отца, который впервые официально отмечается в России.

Весь день в музее можно наблюдать информационный стенд «Лица Победы». Посетители смогут внести в исторический депозитарий свои рассказы о том, как их отцы прошли войну, и вместе с детьми еще раз прикоснуться к героическим страницам нашей истории.

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