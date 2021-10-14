«Бросил окурок, пиво пил»: за что «амнистированные» узбеки получили запрет на въезд в РФ

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Почти 160 тысяч граждан Узбекистана, которым Россия разрешила после ранее введенного запрета въехать в страну, привлекались к ответственности за мелкие административные нарушения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал правозащитник, президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов.

Посольство Узбекистана в России в среду, 13 октября, сообщило, что Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны. В сообщении посольства отмечалось, что данную информацию озвучил первый заместитель МВД РФ Александр Горовой в ходе встречи в Москве с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым.

По словам эксперта, отмена запрета на въезд в страну касается только тех решений, которые были вынесены мигрантам за мелкие нарушения и во внесудебном порядке.

— Это та часть запретов на въезд, которая оформлялась во внесудебном порядке. Это, например, кто-то на улице что-то нарушил, а его гаишник оштрафовал. Человек подписывает протокол о том, что согласен. Переводчик, адвокат ему не нужны, он расписывается в том, что с предъявленным обвинением согласен. Ему вручают копию, и он уезжает. Где-то бросил окурок, пиво пил — мелкие нарушения. Этот протокол, оформленный полицейскими, идет в исполнительное производство автоматом, — сказал эксперт.

Если же мигрант не согласен с предъявленным обвинением, то спорное дело передают на рассмотрение в суд. А если суд вынес решение, то полиция отметить его не в силах по закону. Сделать это можно только посредством указа президента страны или решением вышестоящего суда.

— В отношении тех, кто подписывал, соглашался, шло производство. Им автоматом — запрет на въезд на три года. А тем, кто через суд, — им на пять лет. А тем, кто пребывал в России более 9 месяцев, — им на 10 лет, — сказал Баратов.

Также он добавил, что, по его подсчетам, сегодня запрет на въезд после внесудебных решений действует порядка для 1,5 миллиона мигрантов.

13 сентября заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что около 200 тысяч рабочих-мигрантов не хватает на стройках столицы. По его словам, власти надеются, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться.

Ефимов добавил, что в допандемийный период на протяжении нескольких лет цены на жилье в Москве почти не поднимались. При этом на фоне коронавируса стоимость жилья увеличилась.