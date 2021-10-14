Суд приговорил главу «Альянса врачей» к ограничению свободы за нарушение санитарных норм

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Суд приговорил главу профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву к году ограничения свободы за нарушение санитарных норм. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 14 октября, сообщил пресс-секретарь Преображенского районного суда города Москвы.

Согласно наложенным на нее ограничениям, она не должна покидать место постоянного проживания (пребывания) с 22:00 до 06:00, изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, выезжать за пределы Москвы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них.

Также она обязана являться в специализированный государственный надзорный орган два раза в месяц для регистрации.

Фигуранты дела о подстрекательстве к нарушению санитарных норм зимой этого года создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.