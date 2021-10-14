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Власти Пензенской области ввели QR-коды для посещения заведений общепита

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Власти Пензенской области ввели QR-коды для посещения заведений общепита
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Пензенской области ужесточили эпидемиологические меры. Теперь в кафе и рестораны можно зайти только при предъявлении QR-кода. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в правительстве региона.

— В Пензенской области в точки общественного питания будут пускать только при предъявлении QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании COVID-19, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал соответствующий указ. По нему без QR-кода в заведения могут заходить дети и подростки до 18 лет. Документ уже вступил в силу.

До этого сообщалось, что система QR-кодов заработает в учреждениях культуры Свердловской области. С 8 ноября код понадобится для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев.

Государственные и муниципальные служащие в области с 25 октября не смогут попасть на работу без прививки от коронавируса. С этой же даты вакцина потребуется для посещения музеев, библиотек, объектов спорта и выставочных центров

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