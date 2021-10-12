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Система QR-кодов заработает в учреждениях культуры Свердловской области

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Система QR-кодов заработает в учреждениях культуры Свердловской области
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

QR-код понадобится с 8 ноября для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев в Свердловской области. Об этом заявил губернатор области Евгений Куйвашев во вторник, 12 октября.

— С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха. С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор, — рассказал глава региона.

Государственные и муниципальные служащие в области с 25 октября не смогут попасть на работу без прививки от коронавируса. С этой же даты вакцина потребуется для посещения музеев, библиотек, объектов спорта и выставочных центров, отметил Куйвашев на странице в Instagram.

11 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

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Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.

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