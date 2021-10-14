Рособрнадзор намерен вернуть базовый ЕГЭ по математике в следующем году

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Желающие получить аттестат в 2022 году и далее должны сдать базовый ЕГЭ по математике как обязательный предмет. Об этом в четверг, 14 октября, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

— Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат, — рассказал он на всероссийской встрече с родителями школьников и пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, школы должны вернуться к «доковидному» учебному распорядку в январе 2022 года — именно тогда истекает срок соответствующего постановления правительства. Если его не продлят, то вновь вернется отмененный базовый ЕГЭ по математике и еще несколько изменившихся в пандемию вещей.

До этого были названы даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году. В России Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов в 2022 году пройдет с 21 апреля по 2 июля. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников проведут с 21 марта по 2 июля.