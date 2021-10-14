Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рособрнадзор намерен вернуть базовый ЕГЭ по математике в следующем году

Михаил Алимов

Общество
Рособрнадзор намерен вернуть базовый ЕГЭ по математике в следующем году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Желающие получить аттестат в 2022 году и далее должны сдать базовый ЕГЭ по математике как обязательный предмет. Об этом в четверг, 14 октября, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

— Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат, — рассказал он на всероссийской встрече с родителями школьников и пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, школы должны вернуться к «доковидному» учебному распорядку в январе 2022 года — именно тогда истекает срок соответствующего постановления правительства. Если его не продлят, то вновь вернется отмененный базовый ЕГЭ по математике и еще несколько изменившихся в пандемию вещей.

До этого были названы даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году. В России Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов в 2022 году пройдет с 21 апреля по 2 июля. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников проведут с 21 марта по 2 июля.

Читайте также:
математикаРособрнадзорЕГЭ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте