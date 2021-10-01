Названы даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В России Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов в 2022 году пройдет с 21 апреля по 2 июля. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников проведут с 21 марта по 2 июля. Об этом в пятницу, 1 октября, говорится в проекте расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, у ОГЭ будет три периода — досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 24 сентября).

ЕГЭ также пройдет в три этапа. Досрочный начнется 21 марта и продлится до 15 апреля, основной проведут с 27 мая по 2 июля, а дополнительный запланирован с 5 по 20 сентября.

До этого сообщалось, что с 1 октября на портале mos.ru открывается возможность записаться на участие в Государственной итоговой аттестации (ГИА): Едином государственном экзамене (ЕГЭ), Основном государственном экзамене (ОГЭ) и Государственном выпускном экзамене (ГВЭ), а также в итоговом сочинении (изложении) и итоговом собеседовании по русскому языку. Заявления на участие в ГИА-11 будут приниматься до 1 февраля включительно, а на участие в ГИА-9 — до 1 марта.