Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Михаил Алимов

Общество
Названы даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В России Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов в 2022 году пройдет с 21 апреля по 2 июля. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников проведут с 21 марта по 2 июля. Об этом в пятницу, 1 октября, говорится в проекте расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, у ОГЭ будет три периода — досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 24 сентября).

ЕГЭ также пройдет в три этапа. Досрочный начнется 21 марта и продлится до 15 апреля, основной проведут с 27 мая по 2 июля, а дополнительный запланирован с 5 по 20 сентября.

До этого сообщалось, что с 1 октября на портале mos.ru открывается возможность записаться на участие в Государственной итоговой аттестации (ГИА): Едином государственном экзамене (ЕГЭ), Основном государственном экзамене (ОГЭ) и Государственном выпускном экзамене (ГВЭ), а также в итоговом сочинении (изложении) и итоговом собеседовании по русскому языку. Заявления на участие в ГИА-11 будут приниматься до 1 февраля включительно, а на участие в ГИА-9 — до 1 марта.

Читайте также:
Россия2022 годОГЭ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте