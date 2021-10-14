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Психолог пояснил, как информация о школьных стрелках влияет на подростков

Ирина Игнатенко

Происшествия
Психолог пояснил, как информация о школьных стрелках влияет на подростков
Фото: Pixabay

Информация СМИ о стрелках в школах может спровоцировать некоторых подростков на аналогичные поступки, однако в большинстве случаев мотивы их действий лежат гораздо глубже. Об этом рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

По мнению специалиста, человек совершает подобный поступок под воздействием ряда факторов.

Так, у человека могут быть наследственные проблемы с психикой, которые не проявлялись до определенного возраста. Из-за этого человек может хуже осознавать свои действия.

Также на подростка могут повлиять проблемы дома, травля в школе.

— Подросток не видит смысла в своей жизни, он ненавидит весь мир и не дорожит своей жизнью. Появляются люди, которые наставляют его, появляется информация о том, как это все происходило пошагово. В какой-то момент наступает точка, когда он решается это сделать, — уточнил эксперт в комментарии РИАМО.

Чаще всего подросток просто хочет привлечь к себе внимание, выделиться на фоне остальных или доказать, что его никто не остановит.

Ранее в Москве подросток устроил стрельбу из страйкбольного оружия рядом со школой № 1260. Юношу задержали полицейские, пострадавших в результате инцидента нет.

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