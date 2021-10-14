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Москва предоставила РЖД 64 земельных участка для развития железнодорожной инфраструктуры

Полина Долганова

Город
Москва предоставила РЖД 64 земельных участка для развития железнодорожной инфраструктуры
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Компании «РЖД» и филиалу «ДКРС-Москва» предоставят 64 земельных участка в центре, на западе и на юго-востоке Москвы для строительства железнодорожных объектов. Об этом в четверг, 14 октября, рассказала ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии столицы Анастасия Пятова.

По ее словам, для строительства соединительной железнодорожной ветви между Киевским и Смоленским направлением предоставили 27 участков в ЦАО и в районе Дорогомилово общей площадью 0,70 гектара.

Еще четыре участка общей площадью 0,03 гектара в Нижегородском районе и в Текстильщиках предоставили для строительства третьего и четвертого главных путей малого кольца МЖД на участке Москва-Пассажирская — Курская — Люблино.

Кроме того, за счет еще одного земельного участка площадью 0,01 гектара в Текстильщиках появится новая станция — Новохохловская.

Для работ по обустройству четвертого главного пути на участке между Москвой-Сортировочной, Киевской и Апрелевкой предоставили 32 участка, чья совокупная площадь составляет 1,36 гектара.

Накануне в пресс-службе РЖД сообщили, что на линию Москва — Минск с 1 октября выйдут новые поезда «Ласточка», состоящие из десяти вагонов. Они заменят старые пятивагонные составы. Новые поезда рассчитаны на 727 мест, они оборудованы 11 санитарными комнатами, а также индивидуальными розетками.

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