Дептранс рассказал о штрафах блогерши, чей Bentley сбил ребенка на зебре в Москве

Фото: instagram/ms_lednik

Известный блогер Ирина Ледник совершила наезд на 11-летнего мальчика на западе столицы. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Столетова, вблизи дома 8. По данным ведомства, 12 октября автомобиль Bentley под управление Ледник сбил ребенка, который переезжал пешеходный переход на самокате. В результате ДТП ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и другими травмами.

— По нашей информации, у водителя Bentley несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В разговоре с «МК» Ледник заявила, что находится в состоянии шока. По ее словам, в момент ДТП она ехала с маленькой скоростью, а ребенок «внезапно выскочил» перед ее машиной.

В профиле Ледник в соцсети Instagram указано, что она является дизайнером и основателем студии дизайна. На ее аккаунт в Instagram подписаны более 24 тысяч человек.

По данным ГИБДД, в Москве на прошлой неделе 24 ребенка пострадали в результате ДТП. Всего с 4 по 10 октября в столице произошло 61 ДТП с участием пешеходов. При этом только в 22 эпизодах пострадавшие соблюдали правила дорожного движения и переходили дорогу в положенном месте.