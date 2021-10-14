Три машины столкнулись на улице Лобачевского в Москве
На западе столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Инцидент произошел рядом с домом 42 на улице Лобачевского. Из-за ДТП заняты две полосы движения в сторону Ленинского проспекта. Еще две полосы в попутном направлении свободны.
— На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении ведомства.
По данным ГИБДД, в Москве на прошлой неделе 24 ребенка пострадали в результате ДТП. Всего с 4 по 10 октября в столице произошло 61 ДТП с участием пешеходов. При этом только в 22 эпизодах пострадавшие соблюдали правила дорожного движения и переходили дорогу в положенном месте.