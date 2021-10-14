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Рособрнадзор соберет заявления о частоте проведения контрольных в школах

Михаил Алимов

Общество
Рособрнадзор соберет заявления о частоте проведения контрольных в школах
Фото: mos.ru

Рособрнадзор намерен собирать у родителей заявления о количестве и частоте контрольных в школах. Об этом в четверг, 14 октября, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

— Мы в рамках этого поручения в течение года будем собирать информацию, откроем в ближайшее время почтовый ящик для родителей, где мы будем все заявления по поводу количества и частоты контрольных работ принимать, — рассказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, многие учителя злоупотребляют контрольными и начинают уже с 1 сентября готовить детей к всероссийским проверочным работам (ВПР). Это неправильно и так не должно быть.

— Благодаря анализу по итогам этих работ, по итогам экзаменов в 9-х и 11-х классах мы по каждой школе практически сейчас имеем картинку, какие дефициты сейчас испытывают отдельно взятый ребенок и отдельно взятый учитель. И это нам позволило впервые определить школы, которые имеют дефицит. И впервые Минпросвещения начало программу, которая нацелена на работу со школами, где есть дефицит и где надо помочь, — отметил Музаев.

Это поможет ликвидировать дефицит учителей и помочь отстающим школам выйти на общий средний уровень.

ВПР проводятся не с целью кого-то наказать. У ведомства возникнут вопросы только к необъективному завышению оценок, если такие обнаружатся. Теперь учителя сами могут назначить даты работ — в течение всего мая.

До этого президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ для учеников школ. По словам лидера государства, такая мера позволит обеспечить «обоснованный режим контроля знаний».

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