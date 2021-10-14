Сергей Собянин: Через шесть–семь лет на дорогах столицы не останется дизельных автобусов

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Через шесть–семь лет по столичным дорогам больше не будут курсировать дизельные автобусы, их полностью заменит экологический транспорт. Об этом в четверг, 14 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Через шесть–семь лет вообще не будет в Москве дизельных автобусов. Это будет первый город в мире, крупный, который полностью перейдет на электротранспорт, — сказал глава города, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, в настоящее время в Москве насчитывается большее количество электробусов, нежели в Европе. К концу текущего года количество единиц экологичного транспорта в Москве достигнет тысячи, передает агентство городских новостей «Москва».