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Сергей Собянин: Через шесть–семь лет на дорогах столицы не останется дизельных автобусов

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин: Через шесть–семь лет на дорогах столицы не останется дизельных автобусов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Через шесть–семь лет по столичным дорогам больше не будут курсировать дизельные автобусы, их полностью заменит экологический транспорт. Об этом в четверг, 14 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Через шесть–семь лет вообще не будет в Москве дизельных автобусов. Это будет первый город в мире, крупный, который полностью перейдет на электротранспорт, — сказал глава города, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, в настоящее время в Москве насчитывается большее количество электробусов, нежели в Европе. К концу текущего года количество единиц экологичного транспорта в Москве достигнет тысячи, передает агентство городских новостей «Москва».

Свыше 300 дополнительных автобусов и электробусов появилось на основных транспортных маршрутах в столице. Такая мера необходима для работы в зимний сезон. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что благодаря такому решению пассажиры общественного транспорта смогут соблюдать требования социальной дистанции и меньше времени тратить на дорогу.

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