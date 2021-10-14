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«Мог ударить меня головой о стену»: певица Бьянка рассказала о насилии в семье

Анна Михалюк

Общество
«Мог ударить меня головой о стену»: певица Бьянка рассказала о насилии в семье
Фото: Youtube / Super

Певица Бьянка рассказала о том, как складывалось ее детство. Она вспоминает, что отец злоупотреблял алкоголем и, находясь в состоянии опьянения, мог вести себя неадекватно.

— Это называется белой горячкой. Он мог прийти домой и просто так ударить меня в живот, ударить головой о стену. Один раз у меня изо рта текла кровь. Я не шучу, а смех — это защитная реакция. И при этом у меня был брат, который меня не защищал. Мы погодки с ним. Брату было тогда 10. Мама закрывала на это глаза. Она иногда пыталась меня защитить, но отец мог и ее оттолкнуть. И я однажды подошла к нему и сказала, что пойду в полицию и сниму побои. Это подействовало, и родители развелись, — рассказывает певица в интервью для YouTube-канала Super.

Она рассказывает, что после этого отец уехал, с тех пор они не разговаривали. При этом старший брат поддерживает отношения с папой.

Ранее певица Бьянка рассказала, почему ее брак с гитаристом Романом Безруковым продлился так недолго.

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