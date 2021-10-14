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Ракета «Союз-2.1б» вместе с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Михаил Алимов

Общество
Ракета «Союз-2.1б» вместе с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Фото: Роскосмос

Российская ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил корреспондент ТАСС.

Запуск прошел штатно. Головная часть ракеты отделилась от третьей ступени носителя.

— Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя, — передает агентство слова комментатора пуска ракеты.

Все спутники отделятся от разгонного блока в несколько этапов. После отделения их число на орбите возрастет до 358.

В сентябре сообщалось, что все 34 британских спутника связи OneWeb успешно выведены на орбиту. Запуск осуществлялся с космодрома Байконур.

Разгонный блок «Фрегат» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» во вторник, 14 сентября. Пуск был произведен с космодрома Байконур, спутники выведены на суборбитальную траекторию полета. Старт стал 15-м по счету пуском российских ракет в этом году, всего их намечается 29. За 21 год эксплуатации блоки семейства «Фрегат» доставили в космос 653 спутника с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру.

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