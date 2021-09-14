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Ракета «Союз» вывела на суборбитальную траекторию 34 спутника OneWeb

Иван Юминов

Технологии
Ракета «Союз» вывела на суборбитальную траекторию 34 спутника OneWeb
Фото: Роскосмос

Разгонный блок «Фрегат» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б». Пуск был произведен с космодрома Байконур, спутники выведены на суборбитальную траекторию полета.

— Есть отделение третьей ступени ракеты-носителя, — сказал диктор.

Разгонному блоку предстоит доставить аппараты на целевую круговую орбиту высотой 450 километров. Старт стал 15-м по счету пуском российских ракет в этом году, всего их намечается 29.

За 21 год эксплуатации блоки семейства «Фрегат» доставили в космос 653 спутника с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру, отмечает РИА Новости.

2 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять–шесть лет. В качестве базового модуля, по его словам, будет выступать научно-энергетический модуль.

31 августа генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что строительство новой космической станции начнется в 2027 году.

Он отметил, что создается «Ангара», с помощью которой новые модули можно будет запустить в 2027 году, когда будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. Соловьев уточнил, что полеты на МКС до 2028–2029 годов будут необходимы, чтобы «перекрыть стык» между окончанием работы МКС и началом эксплуатации новой станции.

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