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Запущенные с Байконура 34 спутника OneWeb вывели на орбиту

Анастасия Волоснова

Технологии
Запущенные с Байконура 34 спутника OneWeb вывели на орбиту
Фото: Роскосмос

Все 34 британских спутника связи OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса в среду, 15 сентября.

В настоящее время все аппараты приняты на связь заказчиком, говорится в сообщении. В госкорпорации пояснили, что после завершения работы разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты и затоплен.

— Несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана, — пояснили в Роскосмосе.

Разгонный блок «Фрегат» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» во вторник, 14 сентября. Старт стал 15-м по счету пуском российских ракет в этом году, всего их намечается 29.

2 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять–шесть лет. В качестве базового модуля, по его словам, будет выступать научно-энергетический модуль.

31 августа генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что строительство новой космической станции начнется в 2027 году.

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