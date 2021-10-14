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Выставка «Бурятская мелодия» откроется в Музее Востока

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Бурятская мелодия» откроется в Музее Востока
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Никитский бульвар, 12Ас1 Карта всех событий

Государственный музей Востока представляет персональную выставку художника Бато-Мунко Чимитова «Бурятская мелодия».

Посетители увидят более 30 произведений, созданных Бато-Мунко Чимитовым в разные годы и отражающих различные направления в его творчестве. В экспозицию включены миниатюрная скульптура, шкатулки, шахматы, женские украшения, декоративные ножи.

Небольшие по размерам изображения богини Янжимы, Гэсэра, Белого старца, выполненные из бивней мамонта, переносят зрителя в мир старинных преданий кочевых народов Южной Сибири и открывают новые грани в их многовековой, самобытной культуре.

Отчетливо звучат в работах художника буддийские мотивы. Сюжеты произведений буддийской тематики, иконографические особенности персонажей, виртуозная техника исполнения сближают их с произведениями косторезного искусства.

Выставка открыта с 27 октября по 21 ноября, сообщается на сайте музея.

С 13 октября в Музее Востока открыта выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока», которая демонстрирует художественные возможности использования кости в искусстве Азии и Африки. Посетителям представят более 100 предметов искусства от палеолита до XX века, выполненных мастерами Китая, Японии, Индии, Юго-Восточной Азии, Древнего Египта, Средней Азии эпохи античности и средневековья, Африки.

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