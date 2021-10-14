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«Руны и обереги на валькириях»: в Рязанской области совершено ритуальное убийство ребенка

Илья Ашуров

Происшествия
«Руны и обереги на валькириях»: в Рязанской области совершено ритуальное убийство ребенка
Фото: СК по Рязанской области

В Рязанской области произошло ритуальное убийство 15-летнего подростка. Правоохранители уже задержали подозреваемых в преступлении. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, о пропаже мальчика стало известно 9 октября. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поисковым и оперативным мероприятиям.

По словам представителя ведомства, по месту жительства несовершеннолетнего оперативники обнаружили следы крови. После этого сотрудники полиции предположили, что в отношении подростка было совершено преступление.

Спустя четыре дня, тело мальчика со следами насильственной смерти обнаружили в лесном массиве около деревни Знаменки.

После этого следователи задержали подозреваемых — женщину и мужчину (бывшего отчима пропавшего — прим. «ВМ»). В автомобиле мужчины также была обнаружена кровь подростка, что подтвердило исследование.

— По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера, — говорится в сообщении ведомства.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По данным Telegram-канала Mash, задержанными оказались 52-летний Владислав Цикунов (отчим мальчика — прим. «ВМ») и его 29-летняя подруга Марина.

После того как на подозреваемых вышли правоохранители, они сами показали, где спрятали труп ребенка. На скрытом под землей и мусором теле подростка были множественные ножевые ранения.

Также авторы канала сообщили, что Цикунов работал в автомастерской и некоторое время состоял в браке с матерью убитого ребенка. После развода Цикунов угрожал ей. За последний год мать мальчика много раз обращалась в полицию из-за угроз бывшего мужа. Однако ее обращения остались без внимания.

По данным Telegram-канала Baza, в гараже Цикунова нашли изображения валькирий и руны. По словам задержанного, он делал обереги для своих знакомых.

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